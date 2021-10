Na AC-40, homem morre após bater moto que pilotava em carro e ser arrastado por mais de 30 metros

O motociclista Ilson Francisco Carvalho da Costa, de 47 anos, morreu após bater a própria motocicleta em um veículo, na tarde deste sábado (2), no km 50 da rodovia AC-40, conhecida como estrada de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações de autoridades de trânsito, a vítima trafegava pela rodovia em uma motocicleta modelo Fazer, de cor preta, quando acabou batendo de frente com um carro modelo Fiat, de cor prata e placa PXD 5I28. No impacto, a vítima e a motocicleta foram arrastados pelo carro por cerca de 35 metros. Após o acidente, o motorista do veículo permaneceu no local.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não chegou a ser acionado, pois Ilson já estava morto.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O veículo e a motocicleta foram removidos por um guincho.