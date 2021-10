Na Câmara de RB, vereadora Michelle Melo se manifesta contra viagem de prefeito à Europa

A vereadora Michelle Melo (PDT), se manifesta contra a viagem do prefeito Tião Bocalom à Europa, na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta sexta-feira, 29.

“Não estou de acordo em mover a máquina pública e ter uma sessão extraordinária para autorizar a viagem do prefeito que não cuida das coisas básicas da cidade para ir à Europa, isso é brincar com os vereadores e com o povo”, diz a parlamentar.

A vereadora diz ainda, que o atual prefeito de Rio Branco deve ter mais respeito pelos rio branquenses e deve ficar na cidade para cuidar das ruas, arrumar o transporte público e buscar garantir remédios para pressão alta que estão em falta nas unidades de saúde.

O gestor municipal pretende visitar o Reino Unido e Alemanha, acompanhado do secretário de Meio Ambiente, Normando Sales.