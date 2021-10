Na Fecomércio/AC, Banco do Brasil promove campanha de fortalecimento de micro e pequenas empresas

Implementado no mês de outubro do dia 4 a 31, o Banco do Brasil desenvolve campanha que visa apoiar micro e pequenas empresas, aproximar e fomentar o crescimento dos empresários e clientes por meio do movimento MPE Week. Com a proposta, as empresas poderão cadastrar suas ofertas na plataforma de forma gratuita, garantindo maior visibilidade aos consumidores. Em visita ao Sistema Fecomércio/AC na última semana o superintendente do Banco do Brasil, Márcio Carioca, compartilhou a ideia

Segundo o superintendente do Banco do Brasil no Acre, Márcio Carioca, a ideia de compartilhar a proposta com o Sistema Fecomércio/ AC é fomentar ainda mais a publicidade no meio empresarial, o qual teve suas atividades afetadas devido ao momento de pandemia. “ Em conjunto com a Fecomércio, a expectativa é cadastrar o maior número de empresas, permitindo que esse segmento amplie a comercialização do seu produto”, externou o superintendente.

A plataforma MPE Week, que abrange a micro e pequena empresa, seguirá em duas etapas, sendo a primeira a cooptação e o cadastro das promoções das empresas no portal e, posteriormente, as ofertas ficam disponíveis no site para consumo do cliente, sem restrição quanto ao número de cadastro e de divulgação de ofertas.

“Ações como esta, fomentam o movimento da atividade empresarial, viabiliza o giro da economia no país, além de acentuar a valorização dos pequenos negócios”, diz o consultor da presidência da Fecomércio- Sesc- Senac/ AC, Egídio Garó, “ A Federação, como sempre tem feito, incentiva a adesão ao programa tanto do microempreendedor individual (Mei), quanto às microempresas (ME) do Acre, para o fortalecimento e saneamento dos negócios da região ”, completa o consultor.

Para participar, o interessado deve efetuar o cadastro por meio do site bb.com.br/mpeweek, informar os dados básicos da sua empresa, criar sua oferta e cupons de descontos. O programa ocorrerá especificamente de 4 a 31 de outubro.