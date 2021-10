Na semana da criança, escritor do AC lança livro infantil sobre amizade e bondade

Diversidade. Este é um dos sentimentos que o professor e escritor Carlos Lima usa ao descrever seu primeiro livro infantil “Kaká e sua turma em: Planejando o Amanhã”, que será lançado na Livraria Paim, em Rio Branco, na próxima sexta-feira (08).

A obra é inspirada em suas vivências na infância e que traz consigo experiências as quais acumula na educação infantil, aborda sobre temas sociais de forma lúdica, com uma variedade de personagens em contextos que envolvem amizade, bondade, inclusão e respeito pela natureza.

“O livro é sobre uma turma que sempre estavam fazendo algo para se divertir. Eu criei as ilustrações com base na inclusão e na diversidade física e intelectual”, pontuou.

Sobre o lançamento, o professor disse que as expectativas são as melhores, visto que além de ser a primeira obra e que foi motivada pelos colegas, alunos, o livro pode levar conhecimento para muitas pessoas, sejam estas crianças, pais, professores e quaisquer outras que acreditam no poder do livro como um verdadeiro instrumento de transformação social.

“Será simples (o lançamento), falando um pouco sobre os motivos de escrever, usando fantoches que é o Kaká, e dando dicas de leitura. Uma pessoa estará pintando as crianças que comprarem os livros”, complementou.

Na ocasião, o autor, que começou a escrever durante a pandemia de Covid-19, estará presente para autografar o material e contar a história do livro. O lançamento ocorrerá em dois horários: das 9h30 às 11h, e das 15h30 às 17h. Além disto, a obra já pode ser adquirida no site da Amazon clicando AQUI.