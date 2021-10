Na zona rural de Sena, Governo inicia reforma em mais três escolas que estavam em precárias condições

Três escolas localizadas em comunidades do rio Macauã, em Sena Madureira, estão sendo submetidas a reformas através de uma iniciativa do Governo do Acre. As mesmas se encontravam em precárias condições, dificultando qualquer tipo de ação educacional.

Nessa empreitada, estão sendo atendidas as seguintes unidades de ensino: Santa Terezinha (seringal Providência), Liberdade I (seringal Liberdade) e Liberdade II (Colônia São Luiz).

De acordo com o professor Beto, coordenador de manutenção da Secretaria Estadual de Educação em Sena Madureira, o Governo vem investindo em várias escolas da zona rural. “A determinação do governador Gladson Cameli e da secretária de Educação, Socorro Neri, é no sentido de revitalizarmos as escolas e propiciar um melhor ambiente para alunos e professores. Em datas anteriores, visitamos essas escolas e constatamos a viva-voz real necessidade. Agradecemos também o apoio do deputado estadual Gehlen Diniz que sempre tem lutado por essa causa bem como à nossa coordenadora da SEE, Irlane Diniz”, comentou.

É válido salientar que recentemente foi concluído o trabalho de reforma nas escolas Leonília Vitoriano e José da Costa Sobrinho, ambas localizadas no rio Macauã. O Governo do Acre projeta, ainda, construir a Escola Francisco Luiz Pinheiro.

Esse trabalho de reforma também irá se expandir para escolas dos rios Iaco, Purus e Caeté.