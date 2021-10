Nasce Lara, filha de Júnior Lima e Mônica Benini

O cantor e produtor musical Junior Lima e sua mulher, a artista plástica Mônica Benini, anunciaram o nascimento da segunda filha do casal, Lara. A bebê veio ao mundo no dia 10 de outubro, às 2:17 da manhã e super saudável, de acordo com os pais. Casados desde 2014, juntos eles também são pais de Otto, de 4 anos.

“Não consigo descrever o tamanho da felicidade! Fomos inundados por uma dose gigantesca de amor!!! A sensação é de completude e de uma gratidão sem fim. Obrigado, filha, desde já! Seja muito bem-vinda à nossa família!!!”, disse ele em um post nas redes sociais.