Neymar diz que 2022 deve ser sua última Copa do Mundo

O atacante Neymar afirmou que a Copa do Mundo de 2022 no Qatar deve ser sua última. Em entrevista para documentário do Dazn, ‘ Neymar & The Line Of Kings’, o jogador do PSG disse que não sabe se terá condição de aguentar futebol.

“Acho que é minha última Copa do Mundo, encaro como minha última, porque… Eu não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais futebol. Farei de tudo pra chegar muito bem, para ganhar com meu país, realizar meu maior sonho desde pequeno e espero conseguir”, disse Neymar .

Neymar não esteve em campo na vitória da seleção brasileira sobre a Venezuela por 3 a 1, mas deve ser titular contra a Colômbia na partida de hoje. No jogo, aliás, Neymar vai ultrapassar Pelé e Djalma Santos como o quinto jogador com mais partidas pela seleção. O jogador do PSG tem 113 jogos e fez sua estreia em agosto de 2010. Com 69 gols, Neymar está a oito gols de igualar Pelé como maior artilheiro do Brasil.

Cafu é o jogador que mais vestiu a camisa brasileira, com 150 jogos. Por enquanto, os próximos a serem alcançados por Neymar são Daniel Alves e Rivellino, ambos com 120. Roberto Carlos é o segundo, com 132.