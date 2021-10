No AC, familiares pedem ajuda a jovem que realiza tratamento contra câncer de tireoide

Familiares e amigos do jovem Victor Soares pedem ajuda nas redes sociais para conseguir custear o tratamento referente a um câncer na tireoide e no pulmão, que será realizado no município de Porto Velho (RO).

Segundo informações repassadas pelo rapaz, ele já conseguiu uma consulta na cidade no próximo dia 20 de outubro e o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) já forneceu as passagens aéreas. No entanto, como a mãe está desempregada, eles temem não conseguir se manter no período do tratamento na cidade.

No hospital da cidade, Victor realizará o tratamento de Iodoterapia, que é realizado através da ingestão oral de cápsulas de iodo radioativo.

Para ajudar o rapaz, basta entrar em contato com os números (68) 99204-8017, que também é a chave Pix no nome de “Victor Douglas de Araújo Soares”.