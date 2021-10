No AC, idoso de 73 anos é condenado a 58 anos de prisão por estupro de três netas

A Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul condenou um homem de 73 anos a 58 anos e oito meses de prisão por estuprar três netas no interior do Acre. Os casos ocorreram entre os anos de 2015 a 2021 na Comunidade Triunfo, no município de Marechal Thaumaturgo.

A sentença, assinada pelo juiz de Direito Marlon Machado, também prevê uma reparação mínima para cada uma das vítimas, no valor de R$5 mil. “Evidencia-se que esse delito tem representado perigo para crianças e adolescentes. Essa espécie de delito é por si só reprovável”, diz.

O juiz falou também que, segundo depoimento das vítimas, elas eram ameaçadas de morte de forma constante caso cogitassem a possibilidade de contar os abusos a outras pessoas.

Na audiência, o réu confessou que havia praticado os crimes após ter ficado viúvo. Afirmou também que via nas meninas o papel da mulher que perdeu, principalmente na neta mais velha, de 13 anos, que passou a morar com ele após a morte da avó.

Esta menina, que chegou a engravidar, conseguiu fugir de casa e contar o que estava acontecendo à mãe, que logo orientou a denunciar o caso.