No AC, menos de 5% dos leitos de UTI de Covid-19 estão ocupados, diz PNI

Durante a primeira semana do mês de outubro, que compreende ao período entre 03 a 09 de setembro, o Portal da Transparência Covid-19 do Acre registrou a aplicação de 4.120 doses do imunizante em todo o estado. Os dias de aplicação, por sua vez, se deram nos dias 04, 05, 06 e 07. Os dados da última sexta-feira (08) ainda não foram inseridos no sistema.

Já com relação à quantidade geral de doses aplicadas, o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (PNI) informou que 537.833 pessoas já receberam a primeira dose, 285.764 a segunda, 12.062 a dose única, 1.632 a dose de reforço e 102 a dose adicional, o que resulta no montante de 837.298 imunizantes aplicados desde o início da vacinação no estado. Já a quantidade de pessoas com o esquema vacinal completo chegou a 297.826.

As campanhas de vacinação em território acreano têm refletido na diminuição do percentual de pessoas internadas por Covid-19. Nesta semana, o Acre recebeu imunizantes no último dia 05 de outubro, sendo 10.500 doses do imunizante da Fiocruz/AstraZeneca e 7.020 do produzido pela farmacêutica Pfizer.

Ainda de acordo com os últimos dados do PNI, dos 70 leitos disponíveis nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais de referência, apenas 4,29% estão ocupados, o que corresponde a 3 pessoas.

Com relação aos leitos clínicos, os percentuais são menores ainda. Dos 126 existentes, 2,38% estão sendo usados. Na prática, este número equivale a 7 pessoas na observação.

Nos últimos sete dias, apenas uma morte foi registrada, sendo esta no dia 05, referente a um morador de Marechal Thaumaturgo que deu entrada no Hospital do Juruá no dia 04 e acabou falecendo no dia seguinte. No total, 14 pessoas testaram positivo para a Covid-19.