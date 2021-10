No Acre, mais de 400 candidatos participam do 33º Exame de Ordem

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) aplicaram no último domingo, 17, o 33º Exame de Ordem Unificado. No Acre, a prova foi realizada na Faculdade Estácio Unimeta e teve o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), por meio da comissão responsável pela fiscalização do certame.

De 479 pessoas inscritas no estado, 432 compareceram ao local da prova. Segundo o presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, Fábio Santos, a aplicação ocorreu com tranquilidade e eficiência. “A OAB Acre está sempre presente na aplicação do Exame para garantir a legitimidade e segurança da prova e dos presentes. Isso possibilita transparência, desde a abertura dos malotes até a finalização do processo”.

Fábio informou que houve apenas um caso que necessitou da ação imediata da Comissão. Um examinando, que chegou após o fechamento dos portões, pulou as grades, mas foi identificado e cordialmente retirado do local pela coordenação do Exame, com apoio e diálogo da OAB/AC. Fora este caso isolado, o processo ocorreu normalmente, conforme o planejamento da organização.

A Comissão da Jovem Advocacia também esteve presente na entrada da Faculdade para desejar boa sorte e garantir que os examinandos tivessem itens básicos como a caneta esferográfica, obrigatória para preenchimento da prova.