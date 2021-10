No Acre, operação da Polícia Civil desmonta esquema de fraude dentro do próprio órgão

Sob o nome “Volta ao Mundo” – referência à quantidade de combustível desviado, suficiente para nove voltas de carro em torno da terra, a Polícia Civil do Acre deflagrou, nesta quinta-feira (14), uma operação para busca e apreensão e sequestros de bens de envolvidos em fraudes contra o patrimônio público, na cidade de Rio Branco. O caso corria dentro da própria estrutura da Policia Civil do Estado do Acre, no setor de transportes do órgão.

O crime consistia em falsificações de guias de abastecimento de veículos, com o desvio de pelo menos 35 mil litros de combustíveis, quantia suficiente para viagens de 350 mil quilômetros- nove voltas em torno da terra. O prejuízo aos cofres públicos é superior a R$ 163 mil. O caso vem desde 2018, no governo de Tião Viana (PT).

Auditorias da época descobriram um esquema que beneficiava uma autêntica quadrilha dentro da estrutura policial.

Nesta quinta-feira, de posse de mandados judiciais, a Polícia Civil sequestrou bens como aparelhos telefônicos, além de veículos de luxo avaliados em mais de R$ 100 mil, cada um.

Também foram bloqueadas contas bancárias com valores acima de R$ 160 mil.