No Juruá, Rocha diz que produtor rural está desassistido: “Tive Covid-19, mas ela não afetou minha memória”

Durante audiência pública para debater a agricultura na região do Vale do Juruá, nesta sexta-feira (1), Cruzeiro do Sul, o vice governador Wherles Rocha (PSL), parabenizou a Assembleia Legislativa do Acre pela iniciativa de discutir uma pauta tão importante.

Rocha deixou clara sua insatisfação com a atual situação dos produtores que, segundo ele, foram deixados de lado pelo Governo que prometeu, em campanha, um olhar especial para o pequeno produtor.

“Era importante que tivéssemos tido esse debate no início do Governo. Eu lembro bem das conversas com os produtores rurais e das promessas, porque tive Covid-19, mas ela não afetou minha memória. Lembro que dizíamos que esse era o governo do agronegócio, do produtor rural, nesse governo vai acabar a perseguição. Mas agora vejo órgão estadual comemorar recordes de multas. É muito importante estarmos aqui para ouvi-los”, destacou.

Ainda segundo o vice-governador, o Estado tem obrigação de dar condições ao pequeno produtor. “Temos avanços e coisas para comemorar também, por exemplo, 10 mil hectares de soja, apesar do Governo passado ter colocado todos os empecilhos, mas avançamos. Mas eu vi esses produtores ganharem máquinas, britadeiras, mas não existe produtores sem ramal”, disse contando mais investimentos.