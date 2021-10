Noiva de MC Gui fala sobre grave problema que ele enfrenta e que pode o tirar da Fazenda

Beatriz MIchelle, atual noiva do MC Gui, não esconde que ele possui um sério problema, que pode afetar o seu relacionamento com os demais companheiros de A Fazenda 13 e com isso a sua permanência na competição corre o risco de ficar comprometida.

Segundo ela, o noivo, há muitos anos, enfrenta um grave problema ao se expressar, pois quando fica nervoso, acaba se enrolando e se estende naquilo que pretende dizer, o que o deixa, ainda mais nervoso piorando a situação, pois não consegue se fazer entender de maneira correta apesar dos esforços. A noiva, que já se tornou telespectadora assídua da competição, garante que fica “com o coração na mão” quando isso acontece.