Nova loja em Rio Branco traz conceito exclusivo de cerâmica feita a mão

Em grande energia e estilo, a artesã Glads Mourão em parceria com sua sócia, Heloisa Thainah, inauguraram a loja Sagrado Barro no bairro Bosque, na Rua Castro Alves (atrás da praça do Juventus).

Glads é a responsável pela produção da cerâmica em barro que é feita inteiramente de forma manual. “O nosso objetivo é trazer a essência da alma feminina para as nossas peças, trabalhando também com quatro elementos fundamentais para nossas vidas: terra, ar, fogo e água”, conta Mourão.

Na Sagrado Barro é possível encontrar xícaras, adornos de paredes, acessórios para mesa posta, amuletos, entre outros. Para os aficionados por decoração, é a loja perfeita para você rechear de alegria o seu ambiente familiar ou de trabalho.

Além disso, o objetivo das criadoras da marca também é trazer cursos voltados para arte terapia e manuseio da argila, visando despertar a criatividade especificamente nas mulheres.

Uma das premissas de Glads Mourão é que, se observarmos o nosso potencial interior, conseguimos produzir com muita criatividade: “Eu não quero as pessoas saiam simplesmente imitando, eu quero que elas olhem pra elas. Quero que elas sejam capazes de fazer esse mergulho e criar um canal. Nós seres humanos somos muito criativos e precisamos buscar essa criatividade antes de enfrentar essas dificuldades”.