Nova prorrogação do Auxílio Emergencial confirmada para essa semana

O presidente da república, Jair Bolsonaro, anunciou nesta segunda-feira na na cidade de São Roque de Minas (MG) que a prorrogação do Auxílio Emergencial será definida essa semana. Bolsonaro também mencionou a redução no preço do Diesel.

O presidente também voltou a justificar o que leva o país a alta no preço dos combustíveis. De acordo com Bolsonaro, a alta é um sintoma global e está afetando não somente o Brasil, como diversos países do mundo inteiro.

Prorrogação do Auxílio Emergencial

Ainda em anúncio na cidade de São Roque de Minas, Bolsonaro informou que se reuniu no último sábado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para determinar uma nova prorrogação do auxílio emergencial, em um valor que possa garantir “a dignidade” dos mais necessitados.

O auxílio emergencial 2021 foi liberado inicialmente em quatro parcelas, contudo, após atrasos na vacinação e como justificativa de garantir amparo até que todo cidadão estivesse vacinado com pelo menos a primeira dose do imunizante da Covid-19, o benefício ganhou mais três parcelas.

Assim, caso uma nova prorrogação aconteça o governo deve se decidir o mais rápido possível, pois nesta semana a Caixa Econômica Federal, começa a liberar os pagamentos da sétima parcela e até então a última rodada do benefício.