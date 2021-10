Novo calendário do auxílio emergencial: veja os pagamentos de novembro

Um novo calendário do auxílio emergencial será liberado a partir do dia 1º de novembro. O pagamento faz parte do 7º ciclo do benefício que, segundo o governo federal, será o último pagamento realizado em 2021.

Por isso, listamos a seguir todas as datas atualizadas para que as pessoas incluídas nessa rodada de pagamentos possam acompanhar como será a finalização do cronograma do auxílio emergencial.

Qual a data da 7 parcela do Auxílio Emergencial 2021?

O benefício começou a ser pago segue para ser pago no dia 18 de outubro para os cidadãos que recebem o auxílio emergencial através do Bolsa Família. Como o pagamento é realizado de acordo com o NIS (Número de Identificação Social), já receberam o benefício aqueles que possuem NIS com final 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O calendário do auxílio emergencial segue para os seguintes beneficiários:

>> NIS com final 8: 27 de outubro

>> NIS com final 9: 28 de outubro

>> NIS com final 0: 29 de outubro

Os trabalhadores que fazem parte do público geral, por sua vez, possuem um calendário do auxílio emergencial diferente e recebem de acordo com o seu mês de aniversário. Para esse grupo o pagamento teve início no dia 20, então, o dinheiro já foi depositado para quem nasceu entre os meses de janeiro à junho. Hoje, dia 27, recebem os nascidos em 27 de outubro. Os pagamentos continuam conforme os seguinte calendário:

>> Nascidos em agosto: 28 de outubro

>> Nascidos em setembro: 29 de outubro

>> Nascidos em outubro: 30 de outubro

>> Nascidos em novembro: 30 de outubro

>> Nascidos em dezembro: 31 de outubro

