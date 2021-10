Novo terremoto é sentido no Acre e causa tontura e náuseas em moradores

O terremoto de magnitude 4.0 e 27 km de profundidade foi registrado neste sábado, 23, por volta de 11h30, há 37 km da cidade de Arequipa, no Peru.

A população que vive na Fronteira entre Brasil e Peru sente os tremores de terra, mas com pouca intensidade, podendo causar confusão com os sintomas, que são tonturas ou náuseas.

A população acreana, principalmente da região do Vale do Juruá sentem tremores de terra, que podem ser reflexos de terremotos do país vizinho, dependendo de sua magnitude e profundidade. Além disso, o Acre é o estado com a maior incidência de abalos sísmicos do Brasil, por isso, deve estar preparado para esses fenômenos.