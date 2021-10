O adeus de Walewska: aos 41, campeã olímpica joga última Superliga

Os últimos passos, agora, são diários. Aos 41 anos, Walewska se prepara para dar adeus às quadras. Campeã olímpica com a seleção brasileira em 2008, a central estreia em sua última Superliga nesta sexta-feira. Com o Praia Clube, onde voltou a brilhar na reta final de sua carreira, tenta se despedir com um novo troféu. A equipe entra em quadra às 18h, contra o Pinheiros, em casa.

Na equipe de Uberlândia, Walewska se reafirmou como uma das maiores centrais da história do vôlei brasileiro. Na temporada 2017/2018, foi o pilar da primeira conquista do clube na Superliga. Depois, passou um ano no Osasco, mas retornou à cidade mineira para seus últimos anos como profissional. O lugar perfeito, segundo ela, para a despedida.