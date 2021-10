O Boticário: opções para a estação mais florida do ano; veja promoções especiais

Mais do que perfumar, as fragrâncias são capazes de despertar emoções e até influenciam em alguns de nossos comportamentos. Por isso, é tão comum procurarmos combinar clima, humor e ocasiões ao perfume usado – e por que não combinar a estação do ano também?

Pensando nisso, o Boticário fez uma seleção de fragrâncias masculinas perfeitas para acompanhar o homem na primavera, estação mais florida do ano. Spoiler: elas são fresquinhas e garantem muita vitalidade!

Aproveitando que, no Brasil, a primavera é quente e já conta com dias ensolarados, a marca indica procurar por itens que fazem parte da família olfativa Fougère Fresca. De origem francesa, o termo “fougère” é usado para caracterizar fragrâncias constituídas por notas de lavanda e cumarina, adicionadas a notas cítricas, aromáticas e especiadas. Elas são ideais para a estação, por trazerem todo o frescor que essa época do ano pede.

Até 30% de desconto

A marca de perfumaria Quasar, do Boticário, é fonte de energia, frescor e vitalidade, sendo ideal para essa época do ano, além de estar com uma promoção mais que especial: entre os dias 20 de setembro e 12 de outubro, Quasar Classic e Quasar Ice poderão ser adquiridos com 30% de desconto, enquanto Quasar Blue terá 20% de desconto. Com notas de saída cítricas, que se encontram com a lavanda presente no corpo da fragrância fougère fresca, Quasar Classic é versátil e perfeita para o dia a dia. Quasar Blue possui notas de saída que passam uma sensação de grama molhada que contrasta com a combinação refrescante do blend cítrico de cardamomo, neroli, madarina, limão e bergamota. Já Quasar Ice captura o ar mais puro do mundo, do topo da montanha Valahnúkur, na Islândia.

Os outros produtos da marca também podem ser encontrados com preço menor, como Quasar Fire Desodorante Colônia, Quasar Surf Desodorante Colônia e Quasar Brave Desodorante Colônia. No total, o portfólio da marca conta com 20 opções frescas e inspiradoras.