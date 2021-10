O futuro da estética chegou ao Acre com preço acessível e dizendo adeus gordura! Saiba tudo na coluna Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

NIVER SYMARA

A advogada Symara Mota trocou de idade no dia 11 deste mês, comemorando a data com amigos e familiares no Tardezinha BBQ, em uma noite muito animada.

NIVER MARIA CLAUDIA

A eterna Miss Acre Maria Cláudia Barreto trocou de idade na última quinta-feira (14) e aproveitou que ainda estava em solo rio-branquense para comemorar a data com amigos e familiares, no Deck Tratoria e no Vintage Pub.

INAUGUROU

Na sexta-feira (08) aconteceu o coquetel de inauguração do Centro Médico Odontológico Dr. Abex Martins, uma clínica super moderna com profissionais qualificados e preço que cabe em qualquer bolso. Faça seu orçamento, o centro está localizado na Rua Isaura Parente ( em frente à Vidro Acre).

NOVIDADE DA BELEZA CHEGOU!

O futuro da estética chegou na Clínica da Dr. Ana Carolina e veio com tudo para tonificar seu músculo e ajudar na eliminação da gordura localizada através de contrações supramáximas. Mais de 20 mil contrações em 30 minutos de sessão. Marque sua avaliação: 99927-1511

NIVER SUELI

A secretaria executiva Sueli Sobrinho deu mais uma volta ao redor do sol no domingo (17), mas reuniu os amigos para comemorar a data como ela merece na sexta (22). A coluna deseja os parabéns à essa queridona!

VINTAGE

Uma boa opção aos rio-branquenses é o Vintage Gastronomia e Música. Pub que agrega serviços de hamburgueria, petisco e drinks, rock, pop rock e música eletrônica, sem falar na total segurança e comodidade do ambiente. O Vintage funciona todos os dias das 17 às 0h. E, para quem gosta do Mario Portuga como eu, ele toca nas quintas-feiras.

GLAMOUR

No glamour dessa semana, a cientista social Marina Pinheiro em recente festa de formatura em Rio Branco. Ela estava simplesmente maravilhosa!

37 ANOS DE FARMÁCIA VITÓRIA RÉGIA

No sábado, 9, a Farmácia de Manipulação Vitória Régia recebeu os clientes para celebrar seu 37º aniversário de fundação e de bons serviços prestados à comunidade acreana. Administrado pelas empresárias Geize de Pardo, Letícia de Pardo e Elizabeth Dias, o Grupo Vitória Régia hoje também conta com o Empório Vitória Régia e com a loja infantil.

Vitória Régia Baby Kids

Em agosto desse ano, o empreendimento expandiu e inaugurou um prédio para oferecer seus serviços com mais conforto e qualidade aos clientes, aumentando também a capacidade de atendimento e trazendo mais novidades para a sua clientela, já que a Vitória Régia hoje atende inclusive clientes de outros municípios, de outros estados e até no exterior, como Peru e EUA.

O novo espaço está localizado na Rua Rio de Janeiro, 88, bairro Dom Giocondo, o prédio da Vitória Régia abriga o andar térreo, onde funciona o atendimento ao cliente; e mais três andares, sendo o primeiro andar destinado aos laboratórios; o segundo andar com os auditórios, cozinha funcional e o rooftop; e o terceiro andar, com um showroom dos móveis oferecidos pela loja infantil.

JIDDO

Na noite de quinta-feira, a empresária Sibelle Khalil recebeu convidados para o coquetel de revelação do Jiddo Gastronomia, uma tradição da cultura árabe se reinventando na cultura amazônica. As delicias podem ser pedidas pelo WhatsApp 68 9985-8832

Os colunistas sociais Robertha Moura, Cláudia Souza, Kelly Kley , Móises Alencastro e a Miss Acre Juliana Melo com a empresária Sibelle Khalil.

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Promoção que cabe em seu bolso!

Contato: 99900-2149

ESPAÇOLASER COMEMORA 4 ANOS NO ACRE

Uma das franquias que mais cresce no país, a Espaçolaser depilação comemora esta semana 4 anos de inauguração em nosso estado.

A primeira unidade no Acre está localizada no Via Verde Shopping e tem sido abraçada pelos acreanos que buscam bem estar e tecnologia.

Na avenida Ceará, Centro de Rio Branco, está situada a segunda unidade com um ano de atividade e em novembro, será inaugurada a terceira unidade da franquia no bairro Floresta.

A franquia tem como sócia a apresentadora Xuxa, que acreditou no projeto da Espaçolaser, empresa genuinamente brasileira e que já tem 17 anos de atuação no mercado da depilação a laser. Com mais de 650 unidades espalhadas pelas principais cidades brasileiras, a EspaçoLaser está em crescente expansão pela América Latina, com operações na Argentina, Chile e Colômbia.

CUIDE – SE BEM BUBBALOO

O Boticário buscou inspiração na nostalgia e nas memórias da infância para lançar sua nova linha de cuidados pessoais. *Cuide-se Bem* e *Bubbaloo* se uniram para fazer os consumidores reviverem a parte mais divertida da vida. A goma de mascar icônica desde os anos 80, inspirou o cheirinho inconfundível de Bubbaloo tutti-frutti presente em toda a linha, e a textura em calda também aparece em produtos do lançamento, proporcionando uma rotina de cuidados ainda mais deliciosa.

A linha chega em *edição limitada* e conta com um portfólio completo incluindo alguns dos itens preferidos dos lovers de *Cuide-se Bem*, loções hidratantes, sabonete líquido, body splash, sabonete em barra, creme de mãos e até um gloss labial de Intense!

Via Verde Shopping abre Espaço Cultural destinado a ações voltadas para cultura, saúde e cidadania

O Via Verde inaugurou o Espaço Cultural dentro do shopping na sexta-feira, 8. Na ocasião de abertura já abraçou a campanha Outubro Rosa e, para promover a cultura, recebeu a exposição coletiva Amo(r)osa: Ame-se! Cuide-se! Prevenção é amar a si! Essa exibição traz ao público obras em fotografias, pinturas, gravuras, poesias e bordados de treze artistas acreanas, as quais recentemente fizeram parte da exposição coletiva (A)gosto Delas, projeto da Fundação Elias Mansour.

Paralelo ao intuito da campanha, O Via Verde Shopping em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, por intermédio do Centro de Controle Oncológico e Secretaria Municipal de Saúde; Universidade Federal do Acre; Hospital do Amor e Fundação Elias Mansour estará oferecendo no Espaço Cultural coleta de exame preventivo de colo de útero para todos as mulheres que estiverem no shopping, necessitando apenas do cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência com CEP; além disso, está sendo feito cadastros para exames de mamografia mediado pelo Hospital de Amor.