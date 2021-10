O poder da palavra de Deus: no presídio de Sena Madureira, ex-faccionados são batizados nas águas; veja fotos

O trabalho religioso imprimido há anos no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, vem dando bons frutos. No último final de semana, mais dez reeducandos, convertidos ao Evangelho de Cristo, decidiram se batizar nas águas. O Batismo, segundo a Bíblia, representa um Novo nascimento, onde a pessoa arrependida morre para suas práticas pecaminosas e levanta da água purificado de seus pecados para seguir a Cristo.

A cerimônia ocorrida no último domingo foi dirigida pelo pastor Toim Apolinário, da Igreja Revelação Bíblica do 7º dia. Ele confirma que há mais de 15 anos prega a palavra de Deus no presídio de Sena para os apenados. “Nessa empreitada foram batizados 10 reeducandos e no próximo fim de semana mais 10 irão descer às águas batismais. É muito gratificante. Toda honra e glória ao nosso Deus. São pessoas que estão decidindo deixar as práticas criminosas e trilhar um novo caminho. Ganha a família e a sociedade como um todo”, frisou.

Apolinário acrescentou que promove o chamado Estudo Bíblico, com duração de até três meses. “A palavra de Deus não volta vazia. Eles estão conhecendo a verdade (palavra de Deus), e estão sendo libertos. Estão deixando o espírito santo trabalhar em suas vidas. São reeducandos que cometeram crimes, integravam facções, mas que estão dando demonstrações de que querem uma nova chance”, disse ele.

De acordo com o pastor, há desafios nessa caminhada, mas o trabalho não tem sido em vão. “Me recordo que tinha um reeducando que, no começo, não aceitava a pregação, chutava grades e até mesmo rasgava a Bíblia e, hoje, está convertido a Cristo. Esse é o poder da palavra de Deus. Agradecemos ao Diretor do presídio, senhor Francisco de Assis, pela parceria bem como aos demais órgãos competentes. O trabalho vai continuar”, destacou.

Além do pastor Apolinário, outros líderes religiosos também pregam o Evangelho no presídio de Sena Madureira. Através dessa iniciativa, dezenas de reeducandos já decidiram largar as facções criminosas para seguir a Jesus.

