O que é melhor para poupar: fazer compras mensais ou semanais?

O hábito de comprar mensalmente é uma herança dos tempos de hiperinflação das décadas de 80 e principalmente de 90. Afinal, era comum que as pessoas recebessem o seu salário e fossem direto para o mercado em busca de sua alimentação.

Como nessa época os valores se alteravam em questão de horas, era fundamental que as compras tivessem o maior número possível de alimentos com um valor que coubesse no bolso.

Mas, ultimamente, há quem prefira realizar compras semanais para aproveitar o máximo possível dos alimentos, além de comprar frutas, legumes e verduras mais frescos.

Nesse sentido, é difícil precisar o que pode ou não ser mais econômico para você. Mas, podemos te dar um “empurrãozinho” para descobrir. Que tal?

Separamos as principais vantagens e desvantagens de cada meio de compra. Assim, você pode decidir o melhor meio para você!

Vantagens da compra mensal

Planejamento doméstico:

Sabendo o que vai ter em casa durante todo o mês, fica mais fácil você planejar o cardápio das refeições, não é mesmo? Além de poder realizar outras atividades domésticas como a limpeza da casa, sem se preocupar com a falta de produtos.

Leve 2 e pague 1 e promoções do gênero:

Quando você realiza compras em maior quantidade, é possível aproveitar promoções desse tipo. Muitos supermercados preferem vender por atacado, com produtos em fardos, também são uma boa opção para quem possui uma família maior e prefere a compra mensal.

Desvantagens da compra mensal

Mais difícil de comparar:

Ao contrário da compra semanal, quando se pode variar a cada dia em um supermercado, a compra mensal é feita em um só estabelecimento, e, por sua vez, isso impede a comparação de preços.

Ocorrem mais perdas e desperdícios:

A compra mensal aumenta o risco de que percam a data de validade e não possam mais ser consumidos. Por isso, esse cuidado tem de ser permanente para quem realiza compras mensais além do cuidado redobrado em compras próximas do vencimento.

Vantagens da compra semanal

Produtos fresquinhos:

Alimentos como as carnes, frios, frutas, legumes e verduras são imprescindíveis em nosso cardápio. Por isso, quem realiza compras semanais possui a vantagem de conseguir incluí-los mais fresquinhos na alimentação com mais frequência.

Valores mais baratos:

Indo semanalmente ao mercado é possível aproveitar melhor as ofertas sempre disponíveis. Desse jeito, você tem mais chances de conseguir preços melhores e isso pode representar uma boa economia para o bolso no final do mês.

Fracionamento de quantidades:

Para quem vai ao supermercado toda semana é mais fácil saber o que realmente está faltando em casa, o que é preciso comprar, evitando assim o desperdício.

Desvantagens da compra semanal

Perda de tempo:

Compras semanais fazem com que você tenha de enfrentar mais vezes a fila do caixa nos supermercados. Além disso, essa tarefa consome um tempo que você poderia estar aproveitando ao lado da família ou se divertindo, por exemplo.

Mais fácil de sucumbir às tentações:

Indo mais vezes ao mercado, é possível acompanhar mais promoções, e com isso, sucumbindo a compra de produtos supérfluos. Por isso, muito cuidado para não gastar mais do que devia!

Considerações:

Apesar de cada modalidade apresentar a sua vantagem, fica a dica para quem prefere fazer compras mensais. Tente, ao máximo, jogar sua compra para a segunda quinzena do mês.

Como esse é um período de baixa procura, os alimentos tendem a se tornar mais baratos.

Já para quem prefere comprar semanalmente, a dica é comprar uma coisa em cada supermercado. Assim, é possível aproveitar ao máximo os menores preços!

Fonte: IG.