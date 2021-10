O que poderá fazer Sergio Moro em 2022 depois de embolsar uma fortuna

Gente que conversou com Sergio Moro nas últimas semanas diz que o ex-juiz poderá ser candidato a presidente da República no próximo ano. Ou a vice de algum candidato da terceira via, se houver terceira via. Ou a uma vaga no Senado por Santa Catarina. Ou a uma vaga no Senado por São Paulo. Ou não será candidato a nada.

A mulher dele, advogada, que antes era contra que o marido fosse candidato a qualquer coisa, agora é a favor. E não teme que ele vire alvo de pancadaria de Lula e de Bolsonaro. Candidato ou não, ele será alvo, sim, de pancadaria dos dois. Candidato, de preferência a presidente, poderá pelo menos se defender e atacar.