O que se sabe sobre o crime que matou quatro pessoas na fronteira do Paraguai com o Brasil

Na saída de uma casa noturna, em Pedro Juan Caballero, quatro pessoas foram mortas a tiros na madrugada de sábado (10) . As vítimas estavam dentro de um veículo com placa do Paraguai e os atiradores, em uma caminhonete. Os suspeitos desceram da caminhonete, se aproximaram, atiraram e fugiram. Todos os baleados morreram no local. Câmeras de segurança registraram o momento da chacina .

Os crimes aconteceram na cidade Pedro Juan Caballero, no departamento de Amambay, no Paraguai, que fica na fronteira com o Brasil. Apenas uma rua divide os dois países. No lado brasileiro está o município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.