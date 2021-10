“O show terá um momento especial para as famílias”, diz padre Denis Ricard sobre evento em Sena Madureira

Natural de Sena Madureira, o padre Denis Ricard mora atualmente no estado de São Paulo e confirmou sua participação no evento denominado “Kairós da Misericórdia” que começa na noite deste sábado (30), na igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena.

Ele estará comandando o show da Misericórdia com sua banda que veio diretamente de São Paulo. “É com muita alegria que estou trazendo a minha banda direto de São Paulo para esse evento em Sena Madureira. Palco, iluminação, telão, tudo isso está sendo preparado para que os nossos munícipes tenham um show bem semelhante ao que acontece em São Paulo. O show terá um momento especial para as famílias, por isso, estendo o convite à população”, destacou.

A programação será aberta oficialmente na noite de hoje com a santa Missa, às 19 horas.

De acordo com o Frei Moisés, pároco do município, a expectativa é grande em torno do evento. “Esse evento estava planejado para antes da pandemia e agora decidimos realizá-lo em um momento mais seguro. Esse é um tempo de graça, de nos encontrarmos com Deus. Convidamos a população de Sena Madureira para participar conosco e recomendamos aos moradores que tragam suas máscaras para que tenhamos um evento com mais segurança. Com as bênçãos de Deus, teremos um grande evento”, comentou.

Confira a Programação completa

Dia 30: Santa Missa presidida pelo Frei Moisés, às 19 horas

20:15 horas: Show Católico com o Padre Denis Ricard e convidados

Dia 31: Santa Missa, às 8:15 horas da manhã (início do Kairós); Pregação 1: Filhos da Misericórdia, com o Padre Denis Ricard

9:30 horas: Intervalo

9:45 horas: Louvor

10 horas: Pregação 2: Curados na fonte da Misericórdia, com Kathiane Cruz

11 horas: Adoração ao Santíssimo – Oração de cura e adoração

12 horas: Almoço

13:45 horas: Retorno (louvor)

14 horas: Pregação 3: Misericórdia e Missão, com Frei Moisés

15 horas: Terço da Misericórdia (Nézia e Kathiane)

15;45 horas: Intervalo

16 horas: Pregação 4: Jesus o rosto da Misericórdia, com Frei Renan