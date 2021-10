Oferta de treinamento na Energisa é 5 vezes maior que a média nacional

Pesquisa realizada pela Escola de Negócios Integração revela que, em 2020, a média brasileira de treinamentos para aumentar a produtividade e o engajamento de colaboradores foi de 15 horas por colaborador. Em Rondônia, em apenas 3 anos, a Energisa ofereceu mais de 300 mil horas de treinamento gratuitos para colaboradores próprios, o que resultada em uma média cerca de cinco vezes maior do que a nacional. Segundo André Theobald, diretor presidente da concessionária no estado, a ênfase na capacitação visa garantir a segurança dos colaboradores, melhorar indicadores de qualidade e o relacionamento com o cliente.

“O investimento em capacitação é reflexo dos nossos valores como empresa. Investir nas pessoas é investir no nosso cliente e no resultado desafiador que precisamos alcançar no estado”, disse ao lembrar esse valor está ligado ao respeito e à meritocracia. A concessionária também oferece capacitação na modalidade EAD através de portal exclusivo da empresa. Em três anos, colaboradores da concessionária em Rondônia concluíram mais de 40 mil treinamentos através da internet.

Os treinamentos abrangem programas de informática, segurança, atendimento, rede elétrica, direção defensiva e off road. Contudo, o destaque na empresa é o programa de desenvolvimento de líderes. “Olhamos para cada colaborador de forma individual, vendo o seu potencial e desenvolvendo suas habilidades. Muitas vezes, a pessoa é um líder nato e que precisa apenas de mais conhecimento técnico em determinado tema ou vice-versa. Além disso, a capacitação e o recrutamento interno são formas de reconhecer a dedicação de cada colaborador nesse intenso projeto de transformação desenhado para Rondônia com investimento de R$ 1,7 bilhões em três anos”, disse.

O investimento em formação profissional abrangeu também a comunidade rondoniense. O projeto Geração Energia capacitou jovens entre 18 e 29 anos de forma gratuita. A iniciativa da Energisa teve parceria com Senai, Sesi, Fiero e Unesco. Em Rondônia, mais de 300 jovens foram mobilizados e participaram da fase de capacitação socioemocional com cursos online através da plataforma EduLivre. Na segunda etapa, 108 foram capacitados em cursos técnicos de eletricista e áreas administrativas. Theobald conta que geralmente as áreas operacionais têm maior procura pelo público masculino, mas a empresa incentivou a participação feminina também nos cursos técnicos.

“Mostramos às jovens que elas podem executar o mesmo trabalho que os rapazes. Fazer manutenção em redes de energia não é uma questão de força, mas de técnica e uso corretos dos equipamentos. E o resultado foi muito positivo. Hoje temos mais mulheres no campo, capacitadas através do projeto, e contratadas pela Energisa”, afirmou ao lembrar que o público feminino correspondeu a 57% dos participantes. Conheça mais sobre o projeto: