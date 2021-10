Operação: 100 agentes vão às ruas no AC e mais 3 estados e prendem 84 pessoas

Um grupo de pelo menos 100 policiais e delegados de Polícia Civil em Rio Branco e em outros municípios do Acre e em mais três estados da Federação cumpriam, nas últimas horas, pelo menos 95 mandados judiciais de busca, apreensão e prisões. Trata-se da segunda fase da chamada “Operação Garoa”, que combate ação de grupos criminosos que agem no cometimento de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e crimes correlatos.

A operação é resultante de uma investigação que já dura 15 meses e abrangeu os municípios de Rio Branco, Senador Guiomard, Xapuri Epitaciolândia, Tarauacá e ainda os Estados de Paraná, Rondônia e Tocantins. Foram presas pelo menos 84 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, homicídios e outros.

Maiores informações sobre esta operação serão fornecidas nesta quarta-feira (27), a partir das 9 horas, em coletiva de imprensa do delegado Josemar Portes, diretor geral de Polícia Civil, no auditório do órgão, na Avenida Antônio da Rocha Viana. A reportagem do ContilNet estará no local.