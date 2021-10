Operação apreende três carros de luxo, 10 armas de fogo e prende casal em Manaus

Uma mulher de 28 anos e um homem, de 27, foram presos durante uma operação policial, nessa sexta-feira (1º), em Manaus. Na ação, foram apreendidos três carros de luxo, 10 armas de fogo, munições e cerca de R$ 5 mil em espécie.

A operação foi realizada no conjunto Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul Manaus, por equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O casal foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o homem preso é um dos líderes de uma facção criminosa, além de ser envolvido com crimes como tráfico de drogas, homicídio e sequestro.

Segundo o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações relacionadas aos suspeitos iniciaram há dois anos, com o apoio dos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pois o suspeito costumava cometer crimes na área da Zona Leste.

Mozer informou que o casal tem várias passagens pela polícia. “Eles estão envolvidos em crimes de homicídio, em crimes de tráfico de drogas. Investigações apontam que os mesmos estão envolvidos naqueles homicídios que ocorrem no Jorge Teixeira. Essa grande quantidade de armas com certeza também é uma referência da grande quantidade de homicídios”, disse.

De acordo com o capitão Diego Paiva, da SSP-AM, não houve reação por parte dos presos. Na casa onde foi o casal foi preso, havia duas armas. Outras 8 foram encontradas em outros pontos da cidade. Um dos carros de luxo apreendidos era blindado.

O casal prestou depoimento no 30° DIP e, em seguida, foi encaminhado para os procedimentos judiciais no Fórum Ministro Henoch Reis.