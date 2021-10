Operação integrada entre PRF e BOPE apreende 61 kg de cocaína em carreta no interior do Acre

Foram apreendidos cerca de 61 kg de cocaína dentro de uma carreta na madrugada deste sábado (16), na Estrada de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, policiais rodoviários federais estavam fazendo abordagem de rotina na rodovia, quando pararam a carreta. O motorista foi abordado e, durante a entrevista pessoal, demonstrou nervosismo e contradições em relação à mercadoria e o destino do carregamento.

Na primeira revista nada de ilícito foi encontrado nem na cabine nem na mercadoria, mas como as suspeitas sobre o motorista eram grande. Os PRFs resolveram pedir apoio para a Companhia de Cães do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que foram até o local e levaram a cadela “ITA”, que farejou o caminhão e encontrou os entorpecentes na parte metálica do veículo.

Durante a revista da cadela na carreta, o motorista aproveitou o descuido da guarnição da PRF e conseguiu fugir por uma área de mata, onde foi feito buscas, mas os PRFs não tiveram êxito na captura do suspeito.

Já pela manhã ainda de sábado, com ajuda de equipamentos cortantes, os Policiais Rodoviários Federais conseguiram abrir a parte metálica da carreta e encontraram 61 kg de cocaína pura.

Tanto a droga como a carreta foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal, em Rio Branco. As investigações ficarão a cargo da Polícia Federal.