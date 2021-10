“Operação Sossego”: Segurança realiza operação que coíbe perturbação no Acre

A ação integrada, que busca evitar que a população se sinta incomodada com sons e barulhos em volumes acima do permitido, ocorreu nas noites do último final de semana

Com o objetivo de trazer tranquilidade à população, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC) realizou no último final de semana a “Operação Sossego” em casas noturnas e bares de Rio Branco.

A operação, segundo a assessoria, tem por finalidade “coibir as ocorrências de perturbação do sossego, principalmente as ocasionadas por bares, boates, conveniências e por som automotivo em via pública”.

Esta ação, que visa colaborar para que haja o cumprimento das medidas das licenças de funcionamento, bem como de garantir a segurança das pessoas, conta com a parceria da equipe do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fundeseg) e da Polícia Militar do Acre (PMAC).