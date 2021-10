Operador de caixa, repositor, vendas e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta segunda-feira

O ContilNet separou nesta segunda-feira (04), sete vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para digitador, professor de design gráfico, especialista em vendas e marketing, analista de operações, repositor, operador de caixa e fiscal de prevenção e perdas.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Digitador (home office): Atividades: divulgar, digitar e enviar e-mails, com ganhos entre R$60 a R$250 por dia, Deverá ter conhecimento em Internet, envio de e-mails, etc., trabalho de fácil execução, quanto mais e-mails enviar, maiores serão os seus ganhos. Precisa ter um celular ou computador com acesso à internet e ter disposição de pelo menos 1h à 3h por dia para realizar as tarefas.

– Professor de Design Gráfico no “Centro Educacional Unintese”: É preciso ter graduação na área, mestrado e experiência de 2 anos como professor do ensino superior e experiência na educação a distância.

– Especialista em vendas e marketing (home office): Ser um contador vendedor (dominar vendas), experiência em CRM (diferencial), facilidade com Marketing Digital; ser comunicativo, ter fome de conhecimento e saber qualificar leads, também é um diferencial. A contratação será por PJ (pessoa jurídica).

– Analista de operações na “FiscalTech”: Atuação no planejamento de operações de balanças rodoviárias, acompanhamento da equipe de operações, composição dos relatórios de operações, interface com o cliente na apresentação dos resultados e ações. É preciso ter graduação em Engenharia Civil, o contrato é em CLT, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

– Repositor/Operador de Caixa/Fiscal de prevenção e perdas (vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência): Prestar serviços de atendimento ao cliente, organizar mercadorias de forma atrativa em pontos estratégicos de vendas. Prestar serviços aos clientes na localização de produtos na loja e troca de mercadorias e realizar inventário de materiais para reposição, abrir e fechar caixa para a função de operador de caixa. Não é necessário ter experiência.

