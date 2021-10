Operador de loja, estágio em engenharia e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quarta-feira

O ContilNet separou nesta quarta-feira (20), quatro vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As oportunidades são para operador de caixa, eletricista de inspeção, estágio em engenharia elétrica e consultor óptico.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Operador de loja na “Pague Menos – Floresta Sul”: Atender os clientes no caixa, balcão, telefone e dependências da loja, efetuar conferência e precificação de produtos, realizar reposição de produtos nas prateleiras. É preciso ter ensino médio completo, conhecimento de Informática Básica, experiência com vendas, desejável curso de auxiliar de farmácia, desejável experiência com vendas de medicamentos. Para se candidatar, clique aqui.

– Eletricista de Inspeção I na “Energisa”: Executar serviços de inspeção, visando à redução de perdas de energia elétrica, realizar manutenções no sistema elétrico e manobras em SE’s e LD’s, identificar, autuar e corrigir irregularidades no sistema de medição, suspender o fornecimento de unidades consumidoras com irregularidades e retirar ligações clandestinas, dentre outros. É preciso ter ensino médio completo, CNH categoria AB, e é desejável ter Curso NR-10 Básico e Complementar, curso de Eletricista de Rede de Distribuição do SENAI e conhecimento básico de Sistemas Elétricos. Para se candidatar, clique aqui.

– Estágio em Engenharia Elétrica no “Instituto Federal do Acre”: Elaborar planilhas, desenvolver atividades de apoio em projetos elétricos, fazer levantamento da parte elétrica, fazer dimensionamento de matérias, realizar vistoria de demandas de manutenção. É preciso estar cursando a partir do 6º período, ter disponibilidade para estagiar por no mínimo 1 ano e possuir conhecimento em Word, Excel e Power Point em nível básico. O valor da bolsa é de R$787,98 por mês, com auxílio transporte de R$10 diários e carga-horária de 20h semanais. Para se candidatar, clique aqui.

– Consultor Óptico na “Ótica Marijú”: A empresa, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, está à procura de consultor(a) óptico(a) com experiência interno e externo. Para se candidatar, basta enviar currículo para o WhatsApp (68) 3228-0063.