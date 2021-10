Outubro Rosa: “A prevenção ainda é o melhor remédio”, diz gerente do Hospital do Amor no AC

O mês de outubro é conhecido pelas atividades e campanhas de combate e prevenção ao câncer de mama. Em alusão às campanhas, a Câmara Municipal de Rio Branco realizou nesta quinta-feira (7) uma sessão especial com a presença da secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, e da gerente do Hospital do Amor, Ana Maria Negreiros.

“Este é o mês em que nos dedicamos a informar sobre a importância da prevenção. Somos um centro diagnóstico com todos os equipamentos necessários, com profissionais capacitados e com a humanização como é marca do Hospital do Amor de Barretos”, diz a gerente.

Segundo Ana Maria, a cada mil mulheres que fazem a mamografia, cinco terão câncer de mama, “Então a cada mulher que realiza a mamografia e descobrimos o câncer, damos a ela 90% de chance de cura. É por isso que o Hospital do Amor está aqui em Rio Branco, Somos um centro de diagnóstico, a mulher entra sem precisar de nenhum encaminhamento, chega e é atendida para fazer seu PCCU e sua mamografia”, explica.

No Hospital do Amor também é realizada a mamografia masculina. Pesquisas apontam que, apesar de raro, o câncer de mama também acomete homens.

A gerente do hospital pediu o apoio dos vereadores para que levem informações às mulheres da Capital. No hospital é oferecido exame de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, além de preventivo para mulher de 25 a 64 anos.

O atendimento no Hospital do Amor é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. É necessário agendar o atendimento e para isso, basta ir à unidade e munido de documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Também é possível fazer o agendamento pelo WhatsApp, no número (68) 3213-5508.