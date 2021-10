Pai de Ayrton Senna, Milton da Silva, morre aos 94 anos, em São Paulo

Reservado, de jeito sério e fechado, Milton tinha uma relação profunda com o filho de coração mole. Uma ligação que se tornou pública em raros momentos durante a carreira do piloto na F1. Em um deles, ocorrido nos bastidores de Interlagos, logo depois da vitória heróica de Senna no GP do Brasil de 1991, quando exausto depois de guiar a McLaren com apenas a sexta marcha, Ayrton não se importou com as câmeras ao pedir um beijo ao pai.