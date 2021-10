Pai morre 1 hora após saber que o filho faleceu durante culto religioso

O mecânico Carlos Eduardo Dias, 44 anos, evangelizador na igreja Novo Israel, em São Roque, morreu na noite de sábado enquanto participava de um culto para casais. Após falar no púlpito da igreja, ele passou mal, desmaiou, mas não resistiu. Apenas uma hora depois, o pai do líder evangélico, João Silva Dias, de 68 anos, sofreu um infarto ao saber da morte do filho e também foi a óbito.

Carlos Eduardo chegou a ser levado à Santa Casa da Cidade. Ele recebeu manobras de reanimação, mas não resistiu à parada cardíaca.

Leia mais em IG, clique AQUI!