Pânico: Voo da Gol é proibido de pousar no AC por conta de temporal e sobrevoa céus de Rio Branco por quase 1h

O forte temporal que atinge regiões do Acre rendeu momentos de pânico para passageiros do voo Gol G3 2046, de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco.

A aeronave não recebeu autorização para realizar procedimento de pouso e, de acordo com informações que chegam ao ContilNet, foram cerca de 50 minutos de sobrevoo nos céus da Capital, na espera de autorização.

Sem sucesso, a aeronave retornou a CZS. O voo pousou na capital do Juruá por volta das 16h. Minutos depois, voltou aos céus com destino a Rio Branco e a previsão é que chegue ao aeroporto Plácido de Castro por volta das 17:15.

Nossa reportagem acompanha. A Gol ainda não se manifestou.