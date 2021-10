Paraguai x Argentina: onde assistir, horário e escalações

Pouco menos de um menos após os últimos compromissos, as Eliminatórias da Copa do Mundo estão de volta e nesta quinta-feira (7/10). Paraguai e Argentina se enfrentam pela 11ª rodada da disputa. A bola vai rolar no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, capital paraguaia.

Na 6ª colocação, os paraguaios estão com 11 pontos, 2 a menos que o Equador, 4º colocado e última seleção a preencher a zona de classificação. Vencer a partida significa manter viva a chance de carimbar a passagem para disputa da Copa. Já a Argentina vem tranquila na 2ª posição com 18 pontos. Com 6 pontos a menos que o Brasil, os argentinos parecem estar preocupados apenas em garantir a classificação para o Catar. Os atuais Campeões da América vem de duas vitórias consecutivas e tentam somar mais 3 pontos fora de casa.