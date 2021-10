Parceria entre MEC e Sebrae disponibiliza formação empreendedora para professores

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com Ministério da Educação (MEC), disponibilizará curso com foco em educação empreendedora para professores da rede básica de ensino. As especializações serão on-line e totalmente gratuitas e todos os professores, sejam da rede pública ou particular, podem participar.

Através de três blocos de formação, os cursos oferecidos darão suporte para que os professores consigam refletir junto aos estudantes sobre um futuro empreendedor. O objetivo é fazer com que os docentes repassem noções e empreendedorismo aos alunos, para que eles possam gerir seus conhecimentos, habilidades e atitudes que potencializam a realização de objetivos pessoais e profissionais. Quem tiver interesse em participar dos cursos pode acessar o site e se inscrever.

“A proposta do MEC e do Sebrae é de capacitar os professores para que eles ensinem o pensamento empreendedor aos alunos. Construir um projeto de vida, identificar oportunidades em meio aos desafios e oferecer ao mundo todo o seu potencial são algumas das competências que transformarão a vida dos estudantes”, afirma o diretor de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação, Renato Brito.

O setor é o responsável por executar o Programa Educação Empreendedora juntamente com o Sebrae, cujo objetivo é formar 540 mil professores em 3 anos nos conteúdos de empreendedorismo vinculados à educação básica.

Painel “A BNCC e a Educação Empreendedora”

Logo após a abertura do evento on-line pelas autoridades, haverá a apresentação do professor Mozart Neves, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e a apresentação de um caso de sucesso referente à educação empreendedora, pelo gestor escolar e professor André Matos, da Bahia. Haverá também a participação Janio Macedo, representante do Sebrae Nacional. Para participar do painel, basta acessar o link. O evento inicia às 17h, horário de Brasília.

* com informações do MEC