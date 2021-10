Parlamentares LGBTQIA+ vão ao MP de Minas contra Maurício Souza

Um grupo de 20 parlamentares, representantes das causas LGBTQIA+, protocolou uma representação no Ministério Público de Minas Gerais contra Maurício Souza. O ato ocorre após posts homofóbicos nas redes sociais do central, que resultaram na demissão do central no Minas Tênis Clube. Entre os parlamentares, deputados, vereadores e um representante do senado. As informações são da colunista Mônica Bergamo.