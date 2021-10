Partido Verde negocia aliança com PSB para eleições de 2022

Além de conversar com a Rede e o Cidadania sobre a criação de uma federação, o Partido Verde também estabeleceu tratativas com o PSB em busca de uma união para a eleição de 2022. As negociações são separadas e visam entender qual arranjo pode ser mais interessante para o partido.

“Estamos aprendendo como fazer a federação, é uma peça nova na política.Temos que ter humildade e debater. Os partidos terão candidatos únicos a presidente, mas também nos estados e cidades, lá em 2024. São costuras bem complexas”, diz José Luiz Penna, presidente do PV.