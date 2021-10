Passageira relata desespero ao atravessar tempestade de areia em voo em MS

Passageiros de um voo da Azul enfrentaram momentos de terror durante um trajeto entre Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Campinas, no interior de São Paulo. O avião, que decolou por volta das 14h45 de sexta-feira (15), enfrentou a tempestade de areia que foi registrada na região no mesmo horário.

A psicóloga Cris Duarte, de 47 anos, era uma das pessoas que estavam no voo no momento do fenômeno. Ela contou ao UOL que, durante todo o trajeto, que dura cerca de uma hora, a aeronave ficou instável. “Não tinha dado nem dois minutos da decolagem e o avião já atingiu a tempestade de areia. A partir dali já não teve mais estabilidade no voo”, disse ela.

