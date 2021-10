Pastor passa mal na igreja e morre; pai teve parada cardíaca ao saber do filho e não resistiu

O pastor Eduardo Dias, de 45 anos, um dos líderes da Igreja Evangélica Novo Israel, em São Roque (SP), morreu após passar mal durante um evento, no sábado (23). Ao saber da morte do filho, o pai dele, João Dias, também passou mal e não resistiu. As informações são do G1.

De acordo com testemunhas, Eduardo realizava um evento para casais e, depois de falar no púlpito, passou mal e desmaiou na cozinha da igreja. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu e morreu.