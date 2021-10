PEC que garante plano de saúde a funcionários da SUCAM contaminados pelo DDT é aprovado em comissão na Câmara

A PEC 101/2019, que dispõe sobre a concessão de Plano de Saúde aos servidores da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUDAM) que manusearam o inseticida DDT, relatada pela deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos deputados. Agora a PEC segue para a Comissão Especial.

A PEC beneficiará os servidores admitidos até 31 de dezembro de 1988, que tiveram contato com o Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) e outros inseticidas, durante a execução das políticas de estratégia de saúde pública para o combate de endemias como a malária e doença de Chagas, por exemplo.

Naquela época, o contato com essas substâncias já era proibido em diversos países do mundo, mesmo assim, o uso no Brasil ocorreu até o início dos anos 90 e acarretou problemas irreversíveis de saúde para os servidores.

Diversos servidores do Acre, Mato Grosso, Pará e Rondônia morreram por intoxicação. O veneno acarretou também doenças como câncer de cabeça e a leucemia. Além disso, a maioria dos trabalhadores não era submetida a exames regulares e até hoje continuam desassistidos em questão de saúde.

“Há uma urgência nesse tema porque ainda tem muita gente morrendo por falta de atendimento de saúde. Precisamos seguir com a PEC 101 que garante apoio e atendimento de saúde aos guardas contaminados pelo DDT”, disse a deputada.