Pecuarista preso na Operação Fake Bois expunha animais de luxo em programa de TV

Uma semana antes de ser preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (18), na quinta fase da “Operação Fake Boi”, batizada de “A Queda do Peão”, o principal implicado no caso, o pecuarista Guilherme Salmazo, dono da Fazenda “Cinco Estrelas”, nome fantasia da Agropecuária GS, localizada em Senador Guiomard, interior do Acre, teve a qualidade de seus animais elogiada no programa “Giro do Boi”. O programa “O Giro do Boi” é uma plataforma de comunicação (TV e Internet) cujo objetivo é apoiar o pecuarista brasileiro.

“Conheça os lotes que foram atração do Giro pelo Brasil desta quinta-feira, 07/10. Os animais foram enviados por fazendas no Acre e em São Paulo. Essa boiada veio de semiconfinamento e depois ficou 78 dias fechada, confinada. Ela passou de 21 arroba […] Bruta de boa!”, destacou o gerente de Friboi em Rio Branco, Alcides Teixeira.

“Era gado engordado com os recursos da sonegação”, disse um pecuarista que apoia as ações da polícia no combate aos crimes com a venda de animais sem o devido pagamento de impostos, um prejuízo superior a R$ 2,5 milhões aos cofres públicos. O pecuarista está preso e teve bens apreendidos, como automóveis de luxo e de transporte de gado. Os veículos apreendidos seriam suficientes para pagar o prejuízo sofrido pelo Estado na transação ilegal.

A operação foi chamada de “A Queda do peão” porque se descobriu que o principal implicado usava a identidade de um empregado da fazenda para executar as operações irregulares.