Pedro Longo acompanha lideranças da Transacreana em reivindicações na Energisa

“O deputado Pedro Longo tem sido sempre um parceiro das comunidades da Transacreana e seu apoio tem nos ajudado em muitas conquistas, como por exemplo, a manutenção do ensino médio nos colégios da Transacreana. Agora, com sua dedicação, tenho certeza que vamos conseguir melhorias no fornecimento de energia para todas as vilas e comunidades”, disse o morador Dariveldo Lacerda, da Vila Verde.

A comissão foi recebida pelo diretor Ricardo Xavier, que apresentou o planejamento dos trabalhos de manutenção e melhorias e afirmou que a solução definitiva virá com a instalação de uma subestação, em terreno que já está sendo adquirido pela empresa nas proximidades do quilômetro 50.

Segundo o deputado, as principais reivindicações tem a ver com a qualidade dos serviços ofertado na região, especialmente após o quilômetro 80. “As oscilações de tensão e outros problemas tem gerado prejuízo à população”, destacou o parlamentar.

