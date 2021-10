Pedro Longo destaca importância da obra de duplicação da estrada do aeroporto de CZS

Durante a sessão desta quarta-feira (6) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo aproveitou seu discurso para falar da importância da obra de duplicação da estrada que liga o aeroporto de Cruzeiro do Sul ao restante da cidade, no Juruá.

A obra é uma conquista do Governo do Estado a partir de um empréstimo feito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), que escolheu dentre todos os projetos apresentados o que seria mais viável financiar.

Longo rebateu um questionamento feito pelo também deputado Neném Almeida a respeito da necessidade da duplicação da rodovia.

“Essa obra foi selecionada pelo BNDS via empréstimo feito pelo Governo do Estado, que gerou um saldo. O projeto foi visto pelo banco como muito importante e possível. Não podemos ter a cabeça fechada e a mente pequena e continuar pensando que a cidade só terá um voo a vida inteira”, argumentou o líder do governo.

Pedro destacou a luta do governador Gladson Cameli e dos parlamentares acreanos para ampliar a oferta de voos, inclusive internacional, no município.

“Para avançar e crescer, precisamos pensar mais alto. Existe um esforço muito grande por parte dessa bancada e do governador de levar mais voos para Cruzeiro do Sul, beneficiar o turismo naquela região, estender os investimentos – o que inclui a ampliação da estrada – e fazer crescer a economia, consequentemente”, finalizou.

Por fim, Longo esclareceu que em relação às empresas contratadas, estas foram escolhidas mediante rigoroso processo de licitação, sendo indevida qualquer ilação diferente.