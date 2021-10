Pedro Longo diz que indígenas no Acre não estão sendo vacinados contra Covid-19 e culpa Governo Federal: “Política negacionista”

O deputado Pedro Longo (Progressistas), líder do Governo Gladson na Aleac, denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa que os indígenas em aldeias no Juruá não estão sendo vacinados contra a Covid-19, principalmente os adolescentes.

“O cacique Joel disse que enquanto na cidade a vacinação dos adolescentes segue a todo vapor, os indígenas que seriam prioridade pelo plano nacional de imunização, não estão sendo contemplados”, destacou o deputado.

O deputado frisou que esteve em duas aldeias de povos originários Poianauas e há déficit de vacinação dos indígenas. Segundo Longo, a vacinação destes povos é competência do Ministério da Saúde e na falta de gestão por parte do Governo Federal, ele quer que a Secretaria de Estado de Saúde passe a coordenar essa ação.

“Não sei se por aquela política negacionosta [do governo federal], mas eles estão excluídos e as aulas estão retornando, e faço um apelo diante da omissão do Ministério da Saúde, que a Sesacre assuma e efetivamente assuma a vacinação dos adolescentes indígenas para que as aulas retomem em segurança”, destacou.