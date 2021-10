Pesquisadores estudam criação de rãs para consumo como nicho de mercado em Rondônia

A protagonista da pesquisa é a rã-touro – Lithobates catesbeianus – espécie apontada como a de melhor desempenho e produtividade. Estão envolvidos no projeto quatro professores da Unir, seis alunos e quatro produtores locais, sem vínculo com a instituição.

Segundo o professor doutor aquicultura e coordenador do projeto, Donovan Felipe Henrique Pinto, atualmente no ranário no campus Presidente Médici vivem 40 rãs adultas e já reproduziu mais de 8 mil girinos. Os girinos nascidos no local foram devolvidos aos produtores que cederam os animais.