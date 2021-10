Petecão diz que pesquisa coloca ele na frente de Gladson em alguns municípios do Juruá: “Diminuímos a diferença”

Confiante

Em agenda no Acre nesta segunda-feira (18), o senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao Governo do Estado, disse à coluna que está muito confiante na sua vitória na eleição do ano que vem: “Minha pré-campanha tá muito boa, tô muito feliz. Meu coração diz que vai dar tudo certo, tenho fé em Deus”.

Juruá

O motivo da confiança do senador é uma pesquisa interna que mostra que ele está na frente de Gladson em algumas cidades da região do Juruá. “Hoje a gente já ganha em alguns municípios lá do Juruá, e perdemos em outros, o que é normal”, disse um otimista Petecão.

Furou a bolha

A entrada de Petecão no Juruá e essa suposta dianteira na região pode representar uma dor de cabeça para o governador Gladson Cameli (PP), que é filho do Juruá e que sempre teve larga vantagem por lá. Se de fato Petecão furar a bolha de Gladson no Juruá, a eleição pode estar mais aberta do que nunca.

Estratégia

O foco no Juruá faz parte da estratégia do senador, que quer diminuir a diferença na região, considerada a mais difícil para qualquer adversário de Gladson, para poder avançar para as outras regiões. “A nossa estratégia é diminuir a diferença no Juruá pra poder resolver a situação na Capital e no Alto Acre”, disse à coluna.

Cabo eleitoral

Outro fator que tem contribuído com o otimismo do senador é que, segundo ele, está sentindo “que a gestão do Bocalom deu uma boa melhorada na Capital”. O prefeito Tião Bocalom (PP) deve ser o principal cabo eleitoral de Petecão na Capital, por isso a vibração com a suposta melhora na avaliação pública do gestor.

Plano de governo

Durante as conversas que tem tido no interior e na Capital o senador já está, junto com sua equipe, montando seu plano de governo, fruto dos pedidos e reclamações que surgem nos seus encontros. “Está tudo sobre controle e estamos trabalhando forte no plano de governo”, contou.

Redução

O prefeito Tião Bocalom assinou hoje o decreto da redução de R$ 0,50 no preço da passagem de ônibus em Rio Branco. A passagem, que custava R$ 4,00, passa agora a custar R$ 3,50. Segundo Bocalom, a negociação para a diminuição do preço da passagem faz parte da “abertura da caixa preta do transporte público”. Na solenidade de assinatura estiveram presentes os senadores Sérgio Petecão e Marcio Bittar e alguns vereadores de Rio Branco.

LOA

A representação do Governo do Acre em Brasília começou, nesta segunda-feira (18), a apresentar à bancada federal acreana as propostas do Estado para a indicação de recursos via emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano. A primeira reunião do representante do Acre em Brasília, Ricardo França, foi com a deputada Vanda Milani (Solidariedade). De acordo com o representante, o objetivo do governo com o documento é subsidiar os parlamentares na tomada de decisão, tendo por base as necessidades e propostas consideradas prioritárias para a promoção do desenvolvimento econômico e social do Acre.

Momento de fé

Na luta para disputar a reeleição ao Senado, a senadora Mailza Gomes (PP) apelou para a fé no último domingo (17). Nas redes sociais, Mailza publicou fotos de um culto que participou na cidade de Feijó, com o tema “Mulher, você é um projeto de Deus”. “Momento especial de renovar as esperanças, a força e a nossa fé no Criador”, escreveu.

Bioeconomia

Em Belém, capital do estado do Pará, o governador Gladson Cameli participou nesta segunda-feira da abertura do Fórum Mundial de Bioeconomia, evento que pela primeira vez ocorre fora da Europa, já que, até hoje, sempre havia sido realizado na cidade de Ruka, na Finlândia. Além de Gladson, todos os demais governadores da Amazônia Legal também estiveram no encontro.

Amazônia Legal

Por já estarem reunidos em Belém, os governadores da Amazônia Legal aproveitaram para realizarem também o seu 24º Fórum. Com o tema “Bioeconomia no Contexto da Agenda Comum dos Estados Amazônicos”, o encontro foi liderado pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), que é presidente do Consórcio da Amazônia Legal. Durante o Fórum, os estados que compõem o Consórcio firmaram Acordo de Cooperação para a implementação de um projeto prioritário do bloco interestadual: o “Fortalecimento de Cadeias Produtivas da Bioeconomia”.